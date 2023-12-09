Игорь Бабушкин – астраханским участникам СВО: Страна благодарна вам за то, что продолжаете победные традиции предков

Сегодня, в День героев Отечества, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в неформальной обстановке встретился с участниками специальной военной операции из астраханских силовых ведомств и поздравил их с праздником.
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