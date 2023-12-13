Политнавигатор Президент России Владимир Путин во время недавнего разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не стал называть ХАМАС террористами.
Кедми раскритиковал Кремль за «отказ назвать ХАМАС террористами»
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Кошмар
И резню, устроенную сионистами в Дейр-Ясине в 1948 году помнишь? https://vk.com/@voiceofpalestine-istoriya-izrailskogo-terrora-reznya-v-deir-yasine-9-aprelya
История израильского террора: резня в Дейр-Ясине 9 апреля 1948 год
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1 час.
лл
лина любимцева
Изначально Израиль напал на палестинцев. Нападают на поселение, убивают ВСЕХ ПОГОЛОВНО , а потом идут в соседнее палестинское поселение и говорят: "Чтобы вас к утру тут больше не было! Если кто останется - убьем, как ваших соседей"...ТАК ЧТО, лучше историю знать, чем писать такую хрень как вы тут пишете, кто на кого "первый нападал". Кстати, для несведущих - это евреи пришли в Палестину, а не наоборот!!
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1 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В книге советского востоковеда Льва Гумилева "Древняя Русь и Великая степь" написано, что историческая родина евреев на территории Египта. Им понравились земли Палестины, они УНИЧТОЖИЛИ местных жителей (филимистян и ханаан) и обьявили Палестину "землей обетованной". В Персии времен правителя Артаксеркса македонцы конкурировали с евреями. Наложница Эсфирь нашептала Артиксерксу, что македонцы хотят уничтожить евреев. Правитель приказал уничтожить македонцев. Погибло 30-ть тысяч человек. Евреев в то время во всем мире жила 100 тысяч. Главного визиря Амана повесили на одном дереве вместе с 6-ью его сыновьями. С тех пор КАЖДЫЙ ГОД, в память об уничтожении конкурентов, евреи празднуют "светлый" праздник Пурим. Пекут печенье в виде "ушей Амана"...
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2 мин.
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