Кедми раскритиковал Кремль за «отказ назвать ХАМАС террористами»

Кошмар И резню, устроенную сионистами в Дейр-Ясине в 1948 году помнишь? https://vk.com/@voiceofpalestine-istoriya-izrailskogo-terrora-reznya-v-deir-yasine-9-aprelya История израильского террора: резня в Дейр-Ясине 9 апреля 1948 год VK

лл лина любимцева Изначально Израиль напал на палестинцев. Нападают на поселение, убивают ВСЕХ ПОГОЛОВНО , а потом идут в соседнее палестинское поселение и говорят: "Чтобы вас к утру тут больше не было! Если кто останется - убьем, как ваших соседей"...ТАК ЧТО, лучше историю знать, чем писать такую хрень как вы тут пишете, кто на кого "первый нападал". Кстати, для несведущих - это евреи пришли в Палестину, а не наоборот!!