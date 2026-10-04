Расходы федерального онкопроекта в России могут сократить с 44,9 до 3,87 млрд рублей

Значительная часть расходов на медицинскую помощь при раке проходит по другим статьям и механизмам финансирования Финансирование федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями в России в 2027 году может сократиться почти в 12 раз.
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