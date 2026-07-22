Кубань в топ-15 регионов по проекту «Стартап как диплом»

Краснодарский край вошёл в число регионов-лидеров Всероссийского конкурса «Стартап как диплом». Данный результат стал следствием системной работы по развитию молодёжного технологического предпринимательства, осуществляемой в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».