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Царьград

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Кубань в топ-15 регионов по проекту «Стартап как диплом»

Кубань в топ-15 регионов по проекту «Стартап как диплом»

Краснодарский край вошёл в число регионов-лидеров Всероссийского конкурса «Стартап как диплом». Данный результат стал следствием системной работы по развитию молодёжного технологического предпринимательства, осуществляемой в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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