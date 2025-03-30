В Таиланде заявили об отсутствии пострадавших среди туристов после землетрясения

Туристы могут продолжать путешествовать по Таиланду в обычном режиме. Власти страны подтвердили, что ни один из отдыхающих не пострадал в результате недавнего землетрясения, сообщил министр туризма и спорта Таиланда Соравонг Тхиентхонг.
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