В Таиланде заявили об отсутствии пострадавших среди туристов после землетрясения

Туристы могут продолжать путешествовать по Таиланду в обычном режиме. Власти страны подтвердили, что ни один из отдыхающих не пострадал в результате недавнего землетрясения, сообщил министр туризма и спорта Таиланда Соравонг Тхиентхонг.