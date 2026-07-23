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СахПресс

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Пиццмейкер с зарплатой до 170 тысяч и водолаз до 130 тысяч: какие редкие вакансии появились на Сахалине

Пиццмейкер с зарплатой до 170 тысяч и водолаз до 130 тысяч: какие редкие вакансии появились на Сахалине

Кадровый центр Сахалинской области представил подборку необычных вакансий июля. В список вошли 16 предложений на 43 рабочих места — среди них как технические специальности, так и профессии из творческой и медицинской сфер.

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