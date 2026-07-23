Пиццмейкер с зарплатой до 170 тысяч и водолаз до 130 тысяч: какие редкие вакансии появились на Сахалине

Кадровый центр Сахалинской области представил подборку необычных вакансий июля. В список вошли 16 предложений на 43 рабочих места — среди них как технические специальности, так и профессии из творческой и медицинской сфер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии