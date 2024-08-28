Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Волкова (Нарыжнева)
    Это нужно быть полным кретином, чтобы верить хохлам и западу и даже просто говорить о мире! История ничему не учит? Ж...Россия в ООН напо...
  • Галина Друзина
    Молодцы, что сбили, помню за это обещали, кто собьёт, 15 миллионов. Дадут ли?!На Украине опубли...

Рост реальных доходов россиян оценили

Рост реальных доходов россиян оценили

По итогам года реальные доходы населения могут вырасти на 2,5 процента по сравнению с 2023-м, считает доцент кафедры экономики Института технологий управления РТУ МИРЭА Сергей Клишо, мнение которого приводит ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх