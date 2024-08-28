Рост реальных доходов россиян оценили

По итогам года реальные доходы населения могут вырасти на 2,5 процента по сравнению с 2023-м, считает доцент кафедры экономики Института технологий управления РТУ МИРЭА Сергей Клишо, мнение которого приводит ТАСС.
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