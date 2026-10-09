В Москве BMW врезалась в автобусную остановку, обошлось без пострадавших

На северо-востоке Москвы автомобиль BMW вылетел с дороги и с задним ходом врезался в павильон автобусной остановки на проспекте Мира недалеко от ВДНХ.
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