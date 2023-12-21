Томенко: на устранение аварии в коллекторе Рубцовска потребуется 100 млн рублей

Все стоки до Нового года должны откачать в коллектор на улице Советской. Решение временное, чтобы снять напряжение Ликвидация аварии на коллекторе в городе Рубцовскe потребует не менее 100 млн рублей, а в зоне влияния аварийной ситуации почти 190 объектов.