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Всемирный банк обсуждает экстренную помощь 30–40 странам из-за энергетического кризиса

Всемирный банк обсуждает экстренную помощь 30–40 странам из-за энергетического кризиса

Всемирный банк ведёт переговоры с 30-40 странами о возможном предоставлении финансовой помощи в связи с ростом цен на энергоносители и удобрения.

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