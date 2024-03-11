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$187 млрд заработала Россия на экспорте углеводородов в прошлом году

$187 млрд заработала Россия на экспорте углеводородов в прошлом году Продажи нефти, газа и угля в 2023 году принести стране $187 млрд.

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