$187 млрд заработала Россия на экспорте углеводородов в прошлом году Продажи нефти, газа и угля в 2023 году принести стране $187 млрд.
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$187 млрд заработала Россия на экспорте углеводородов в прошлом году Продажи нефти, газа и угля в 2023 году принести стране $187 млрд.
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