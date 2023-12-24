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Ставка за визитку Путина 90-х годов достигла 200 тысяч рублей перед аукционом

Ставка за визитку Путина 90-х годов достигла 200 тысяч рублей перед аукционом

Ставка на визитную карточку российского президента Владимира Путина времен его работы в 1990-е годы в Ленинградском горсовете народных депутатов за пять часов до старта проведения электронного аукциона в Санкт-Петербурге поднялась до 200 тысяч рублей.

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