Признаки покаяния и раскаяния

О признаках истинного покаяния и раскаяния пойдет речь в этой статье. «ТК» продолжает печатать отрывки из книги «Маргаритъ», которая оказалась в редакции с лёгкой руки Николая Семеновича Сальникова, старосты прихода храма во имя Владимирской Иконы Божией Матери, расположенного в Кировграде.