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Эксперт: пенсионерам полагается доплата за родственников на иждивении

Эксперт: пенсионерам полагается доплата за родственников на иждивении

В интервью агентству «Прайм» он рассказал о том, что пенсионер имеет право на повышенные выплаты в случае, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг и супруга, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.

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