Эксперт: пенсионерам полагается доплата за родственников на иждивении

В интервью агентству «Прайм» он рассказал о том, что пенсионер имеет право на повышенные выплаты в случае, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг и супруга, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.