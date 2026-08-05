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Apple готовит анонс iPhone 18 Pro и складного смартфона

Apple готовит анонс iPhone 18 Pro и складного смартфона

Корпорация Apple начала подготовку к выпуску новых смартфонов, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, явным признаком подготовки стало проведение внутренней лотереи среди сотрудников фирменных магазинов.

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