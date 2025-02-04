Юра Борисов штурмует Голливуд: как выросли доходы актера после номинации на «Оскар»

Юра Борисов стал первым в истории российским актером, которого номинировали на премию «Оскар». Чем парень из подмосковного Реутова покорил зрителей всего мира? Правда, что от Юры без ума даже Анджелина Джоли? И какие гонорары получает один из самых титулованных артистов нашей страны? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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