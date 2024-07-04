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Сегодня огласили приговор другу семьи Яны Рудковской, который украл ее картофельный завод

Сегодня огласили приговор другу семьи Яны Рудковской, который украл ее картофельный завод

Сегодня в Кунцевском районном суде был объявлен приговор Валентину Савину, бывшему другу семьи Яны Рудковской, который, затаившись в тени доверия, мошенническим образом завладел ее картофельным предприятием.

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