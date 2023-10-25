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В западной прессе обсуждается тема о том, что сын Нетаньяху на фоне мобилизации не вернулся в Израиль из Флориды

В западной прессе обсуждается тема о том, что сын Нетаньяху на фоне мобилизации не вернулся в Израиль из Флориды

В Израиле очередная порция стрел критики полетела в направлении премьера Нетаньяху. В последние дни его критикуют то за затягивание начала сухопутной операции в секторе Газа, то за невозможность противостоять систематическим ракетным обстрелам израильских городов.

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