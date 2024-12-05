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Житель Владивостока избил врачей, вошедших в квартиру в обуви

Мужчина во Владивостоке напал на сотрудников скорой помощи, которые прибыли на вызов к его супруге. Конфликт начался из-за того, что медики вошли в квартиру в уличной обуви, рассказал РИА Новости представитель прокуратуры региона.

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