Житель Владивостока избил врачей, вошедших в квартиру в обуви

Мужчина во Владивостоке напал на сотрудников скорой помощи, которые прибыли на вызов к его супруге. Конфликт начался из-за того, что медики вошли в квартиру в уличной обуви, рассказал РИА Новости представитель прокуратуры региона.
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