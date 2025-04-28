Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Тут вам не там: из-за кровавой резни, учиненной узбекскими мигрантами в Дубае, власти ОАЭ отменяют безвиз

Тут вам не там: из-за кровавой резни, учиненной узбекскими мигрантами в Дубае, власти ОАЭ отменяют безвиз

БлокнотРУ Узбекские ОПГ устроили кровавые разборки в Дубае. Есть убитые, несколько человек с ножевыми ранениями были госпитализированы.

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