Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять на Украину боевые силы

ВАШИНГТОН, 22 апреля, ФедералПресс. У НАТО нет планов отправлять боевые подразделения на Украину. Но военные советники некоторых членов Североатлантического альянса присутствуют в Киеве, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC.
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