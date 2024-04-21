Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять на Украину боевые силы

ВАШИНГТОН, 22 апреля, ФедералПресс. У НАТО нет планов отправлять боевые подразделения на Украину. Но военные советники некоторых членов Североатлантического альянса присутствуют в Киеве, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC.