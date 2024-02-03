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Сенатор Карасин: конфликт на Украине стал результатом ошибочной политики Запада

Сенатор Карасин: конфликт на Украине стал результатом ошибочной политики Запада

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что украинский конфликт является прямым результатом ошибочной политики Запада после распада СССР по продвижению НАТО на восток.

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