Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Запад не должен уставать от конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Politico, комментируя разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.