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Ермак заявил, что Запад не должен уставать от конфликта на Украине

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Запад не должен уставать от конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Politico, комментируя разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

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