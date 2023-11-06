Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Запад не должен уставать от конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Politico, комментируя разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии