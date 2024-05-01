В Орловской области в капремонт плотины в Болхове планируют вложить свыше 359 млн рублей

Региональное правительство утвердило объёмы финансирования подпрограммы «Водные ресурсы». Соответствующие параметры содержатся в плане по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры на 2024-2028 годы.
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