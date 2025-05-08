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Захарова ответила на слова главы МИД Чехии о памятнике маршалу Коневу

Захарова ответила на слова главы МИД Чехии о памятнике маршалу Коневу

Захарова ответила МИД Чехии о памятнике Коневу: Пример раболепия перед подлостью Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Чехии Яна Липавского о памятнике советскому маршалу Коневу.

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