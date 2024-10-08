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Царьград

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Ученые раскрыли диету, опасную для здоровья пожилых людей

Ученые раскрыли диету, опасную для здоровья пожилых людей

Вегетарианские диеты грозят пожилым людям деменцией.Не всякие диеты полезны пожилым людям. Некоторые из них могут навредить здоровью.

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