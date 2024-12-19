Бизнес стал реже обращаться в суды на фоне увеличения пошлин

Количество обращений бизнеса в арбитражные суды (АС) всех инстанций, включая Верховный суд, снизилось после повышения судебных пошлин в сентябре, следует из данных картотеки арбитражных дел, с которыми ознакомились «Ведомости».
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