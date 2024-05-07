Эксперт отметил важность целей развития потенциала россиян в указе Путина

В России становится все более ценен каждый человек, выходящий на рынок труда. Это внимание к людям отражено в указе президента России Владимира Путина о национальных целях развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
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