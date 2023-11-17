«Тюльпаны» уничтожили позиции боевиков под Угледаром

В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» подразделений 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении специальной операции.
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