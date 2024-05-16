Семиклассница, изрезавшая подругу, госпитализирована в московскую психбольницу

Школьница, которая попыталась расправиться с 13-летней подругой, пройдет экспертизу в Москве. Семиклассница из Новосибирской области, которая искромсала канцелярским ножом подругу 1 октября 2023 года под Новосибирском, госпитализирована в психиатрическую клинику в Москве.