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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бретт Ричи отказался от перехода в «Локомотив», выбрав минское «Динамо» (Михаил Зислис)

«Оказывается, канадский нападающий Бретт Ричи мог оказаться в «Локомотиве», где ему предлагали очень хорошие условия.

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