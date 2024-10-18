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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Коммунальщики сделали детскую площадку на Кукковке зоной особого риска

После ремонтных работ игровая площадка для детей в Петрозаводске выглядит ужасающе Детская площадка на Кукковке в Петрозаводске после проведенных коммунальными службами ремонтных работ стала представлять серьезную угрозу для жизни детей.

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