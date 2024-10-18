Коммунальщики сделали детскую площадку на Кукковке зоной особого риска

После ремонтных работ игровая площадка для детей в Петрозаводске выглядит ужасающе Детская площадка на Кукковке в Петрозаводске после проведенных коммунальными службами ремонтных работ стала представлять серьезную угрозу для жизни детей.
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