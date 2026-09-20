🧭 «ПоискКрым» проведёт профилактические беседы в школах Отряд продолжит профилактическую работу с детьми и в учебном году, рассказал руководитель поисково‑спасательного отряда «ПоискКрым» Иван Зуянов.
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