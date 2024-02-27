ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ
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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Свежие комментарии

  • Н Б
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

На улице Маршала Тухачевского пройдет мастер-класс по ораторскому искусству

29 февраля клуб «Атом» приглашает на мастер-класс по ораторскому искусству.  «Участники узнают о методах постановки голоса и правилах подготовки к публичным выступлениям, о речевых манипуляциях и навыках ведения дискуссии.

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