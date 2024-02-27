На улице Маршала Тухачевского пройдет мастер-класс по ораторскому искусству

29 февраля клуб «Атом» приглашает на мастер-класс по ораторскому искусству. «Участники узнают о методах постановки голоса и правилах подготовки к публичным выступлениям, о речевых манипуляциях и навыках ведения дискуссии.
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