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Аргументы и Факты

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  • лина любимцева
    Однозначно, ее нужно лишить прав на девочку и других детей. ОНА ОПАСНА ДЛЯ  НИХ!!Заказавшей убийст...
  • лина любимцева
    Это РОССИИ РЕШАТЬ, КТО БУДЕТ ВОЗГЛАВЛЯТЬ ДЕЛЕГАЦИЮ РОССИИ НА ПЕРЕГОВОРАХ!!   И никому иному!! Пусть США не лезут, куд...США просят Россию...
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    УЖАС...    Это есть мать такое вытворяет, то кому тогда эти дети смогут поверить впредь?!!!У заказавшей убий...

FT: ЕС готовит санкции против оператора «Северных потоков»

FT: ЕС готовит санкции против оператора «Северных потоков»

Разрабатываемые Евросоюзом санкции в отношении «Северных потоков» предусматривают ограничения против компании-оператора Nord Stream 2 AG, а также российских и зарубежных фирм, которые нужны для перезапуска и эксплуатации трубопровода.

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