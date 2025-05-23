FT: ЕС готовит санкции против оператора «Северных потоков»

Разрабатываемые Евросоюзом санкции в отношении «Северных потоков» предусматривают ограничения против компании-оператора Nord Stream 2 AG, а также российских и зарубежных фирм, которые нужны для перезапуска и эксплуатации трубопровода.
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