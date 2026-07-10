Живший в лесу американец получил тюремный срок за свалку и разведение костров

Мужчина, который около восьми лет жил вдали от цивилизации, был приговорен к тюремному заключению после того, как власти обнаружили его импровизированный лагерь, окруженный 450 килограммами мусора, пишет California Post.
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