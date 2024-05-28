Президент Боливии Арсе похвалил БРИКС

Политик заявил, что БРИКС – это пространство, где открываются большие возможности для торговли, доступа к финресурсам и ускорения социально-экономического развития, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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