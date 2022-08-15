Свежие комментарии

Филиппины и Китай возобновили переговоры по железной дороге

Филиппины и Китай возобновили переговоры по железной дороге

Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — «Страна Юго-Восточной Азии возобновила переговоры с Китаем о строительстве железной дороги» —  сообщило Филиппинское агентство новостей (PNA) со ссылкой на воскресное заявление транспортного департамента Филиппин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх