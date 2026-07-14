Политика как он...
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Политика как она есть

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"Украинская правда": подозреваемые в убийстве Березовской готовили покушение на Ермолаева

"Украинская правда": подозреваемые в убийстве Березовской готовили покушение на Ермолаева

Организаторами покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако являются подозреваемые в убийстве исполнительницы теракта Анастасии Березовской экс-сотрудник СБУ Виталий Жикович и офицер Главного управления разведки (ГУР) Владислав Реут.

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