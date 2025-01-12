Глава Иранского космического агентства рассказал о роли вузов в отрасли

Помимо того, что иранские университеты готовят специалистов для космической отрасли, в них «вырастают» работающие с Иранским космическим агентством (ИКА) наукоемкие компании, заявил глава организации Хасан Саларие 12 января агентству Tasnim.
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