Крупнейший контракт со времен Второй мировой: компании со всего мира начали бороться за «восстановление» Украины

Гарий Щерба

ЗДАЕТСА мне НЕ НАЦИСТАМ БАНДЕРШТАТА , НЕ БУРЖУЯМ ЗАОКЕАНСКИМ с их ШЕСТЕРКАМИ ВАССАЛАМИ НИЧЕГОШЕНЬКИ НЕ СЕТИТ и ДЕЛЯТ они сейчас ,,ШКУРУ НЕ УБИТОГО МЕДВЕДЯ,, ....... РОССИЯ по ЛЮБОМУ ДОВЕДЕТ до конца начатое ,,ДЕЛО,, а там БОГ ЗНАЕТ ГДЕ только РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ОСТАНОВИТСА и НЕ ПОМОГУТ им ЖАБАГОВОРЯЩИЙ НАПОЛЕОН со всей ПРИЕБАЛТИКОЙ и ЛЯХАМИ , БУДУТ РАЗБИТЫ НЕДОУМКИ в ПУХ и ПРАХ ...!!! Пусть лучше ГЕЙРОПА ГОТОВИТ ПОБОЛЕЕ койка-место для беженцев с Окраины а о ИСТОРИЧЕСКИ ИСКОННЫХ РУССКИХ ЗЕМЛЯХ ЗАБДУТ как СТРАШНЫЙ СОН ....