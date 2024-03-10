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  • Гарий Щерба
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Крупнейший контракт со времен Второй мировой: компании со всего мира начали бороться за «восстановление» Украины

Крупнейший контракт со времен Второй мировой: компании со всего мира начали бороться за «восстановление» Украины

Гонка за восстановление Украины стоимостью 1 триллион долларов медленно набирает обороты. Политики, руководители и инвесторы уже ожидают получения крупнейшего контракта, по крайней мере, со времен Второй мировой войны.

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Гарий Щерба
ЗДАЕТСА  мне  НЕ НАЦИСТАМ БАНДЕРШТАТА , НЕ БУРЖУЯМ  ЗАОКЕАНСКИМ  с их  ШЕСТЕРКАМИ ВАССАЛАМИ  НИЧЕГОШЕНЬКИ  НЕ СЕТИТ  и  ДЕЛЯТ  они сейчас ,,ШКУРУ НЕ УБИТОГО МЕДВЕДЯ,, ....... РОССИЯ  по  ЛЮБОМУ  ДОВЕДЕТ  до конца начатое ,,ДЕЛО,, а там  БОГ ЗНАЕТ  ГДЕ  только  РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ОСТАНОВИТСА  и  НЕ ПОМОГУТ  им  ЖАБАГОВОРЯЩИЙ   НАПОЛЕОН  со всей  ПРИЕБАЛТИКОЙ  и  ЛЯХАМИ , БУДУТ РАЗБИТЫ НЕДОУМКИ  в  ПУХ  и  ПРАХ ...!!! Пусть лучше  ГЕЙРОПА ГОТОВИТ ПОБОЛЕЕ  койка-место для беженцев с Окраины а о ИСТОРИЧЕСКИ  ИСКОННЫХ   РУССКИХ   ЗЕМЛЯХ   ЗАБДУТ  как  СТРАШНЫЙ СОН ....
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