18+ Гамэрыка стронг

Картинка со звуком (и со смыслом)Я изредка пишу тексты с матами (и надеюсь, что мама их не увидит, потому что «молодой человек, в нашем доме такие слова не используют, где вы их только набрались в свои 48 лет?!»).
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Молодец Александр. А я вспоминаю как хохол -пердило крутит баранку грузовика на дороге в США и поёт песню, как США раздербанит Россию. И он, этот пердило с рожей хряка и голосом, подобным звуку его перда после куска сала съеденного, "поёт" про Америку осанну. Идиоты. А ведь братья славяне. Как прав был Достоевский, когда о славянстве писал.
Ну, Александр, разбушевался!!!:):):)