Беспредел в Самарской области: русских истязателей «вознаградили» квартирами Юлия ЧелкановаВ селе Кротовка, расположенном в Самарской области, разразился скандал, связанный с выделением жилья цыганским семьям, которые, по утверждениям местных жителей, причастны к истязаниям русских.