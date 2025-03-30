Беспредел в Самарской области: русских истязателей «вознаградили» квартирами Юлия ЧелкановаВ селе Кротовка, расположенном в Самарской области, разразился скандал, связанный с выделением жилья цыганским семьям, которые, по утверждениям местных жителей, причастны к истязаниям русских.
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