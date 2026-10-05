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Кожевников считает, что «Вашингтон» должен вывести номер Овечкина из обращения

Кожевников считает, что «Вашингтон» должен вывести номер Овечкина из обращения

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после текущего сезона.

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