С 1 сентября изменится порядок осуществления производственного охотничьего контроля в Нижегородской области

С 1 сентября 2024 года изменится порядок осуществления производственного охотничьего контроля*. Теперь производственные охотинспекторы Нижегородской области наделяются правами остановки транспортных средств.
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