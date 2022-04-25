Киев ждёт второй фронт: Взрывы в Приднестровье готовят спецоперацию НАТО

Несколько версий произошедшего в Тирасполе – и как это повлияет на жизнь непризнанной республики: несмотря на то что Молдова объявила о нейтралитете, Кишинёв мало что решает – вероятность втягивания Приднестровья в эскалацию исключать нельзя.