Обещать не значит работать. Очевидно, за такую деятельность у нас в крае награждают СТК? Напомним, три дня идут выборы президента.
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Обещать не значит работать. Очевидно, за такую деятельность у нас в крае награждают СТК? Напомним, три дня идут выборы президента.