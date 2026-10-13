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Аргументы и Факты

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Кадыров осудил атаку хуситов на аэропорт в Эр-Рияде

Кадыров осудил атаку хуситов на аэропорт в Эр-Рияде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осудил ракетный обстрел столичного аэропорта Саудовской Аравии, организованный йеменскими хуситами, заявив, что подобные действия не имеют смысла.

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