Кадыров осудил атаку хуситов на аэропорт в Эр-Рияде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осудил ракетный обстрел столичного аэропорта Саудовской Аравии, организованный йеменскими хуситами, заявив, что подобные действия не имеют смысла.
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