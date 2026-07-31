Строительство НПЗ на Сахалине решит проблему с керосином Возведение нефтеперерабатывающего завода на Сахалине способно полностью закрыть потребности острова в керосине, однако для выпуска бензина понадобятся «облагораживающие процессы», заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов на Дальневосточном энергетическом форуме «Энергия Сахалина», отметив, что решение по НПЗ должно учитывать экономику, рынки и дороговизну дальневосточного сырья.