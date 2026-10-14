Килиан Мбаппе из «Реала» стал самым молодым футболистом, сыгравшим 100 матчей в Лиге Чемпионов. В возрасте 27 лет и 298 дней он превзошёл рекорд Лионеля Месси.
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